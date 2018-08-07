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07 Ağustos 2018 17:33

Kalbinden vurulan kadının cenazesi memleketine gönderildi

Silivri’nin Büyükçavuşlu ile Beyciler arasındaki ormanlık alanda tabanca ile kalbinden vurulmuş halde bulunan kadının cenazesi, memleketi Erzurum’a gönderildi.

Kalbinden vurulan kadının cenazesi memleketine gönderildi

07 Ağustos 2018 17:33


Edinilen bilgiye göre, Çerkezköy’de müteahhitlik yapan 40 yaşındaki Yunus H., bir süredir ayrı yaşadıkları ifade edilen eşi Sarıgül H. ile buluşarak Büyükçavuşlu ile Beyciler arasındaki ormanlık alana gitti. İddiaya göre çift burada sözlü tartışma yaşadı. Bir süre sonra ise Yunus H. , jandarmaya giderek eşinin arabada bulunan kendisine ait tabanca ile intihar ettiğini öne sürdü. Bunun üzerine Yunus H., cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.


Olay yerine giden sağlık ve jandarma ekipleri, Sarıgül H.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ve Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından kadının cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Cenazesi memleketi Erzurum’a gönderildi


Sarıgül H.’nin cenazesi yakınları tarafından İstanbul Adli Tıp Kurumundan alınarak yaşadıkları Çerkezköy’e getirildi. Talihsiz kadının yakınları sinir krizi geçirdi. Cemevinde kılınan cenaze namazının ardından Sarıgül H.’nin cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Erzurum’a gönderildi.


Sarıgül H.’nin ablası Özgül Sönmez ile ağabey Erkan Sönmez, Cemevinde taziyeleri kabul etti. Ağabey Sönmez kardeşinin öldürüldüğünü iddia etti. Abla Sönmez ise kardeşinin bir süredir kendi yanlarında kaldığını belirterek, "Çocukları bıraktı. Kapının önünde ‘anneanneniz ile konuşup geleceğiz’ dedi. Arabayla aldı götürdü vurdu. Kardeşimi de arayıp ‘kendini vurdu’ dedi. Kardeşim kendini niye vursun. Silahı nereden bulsun, kadın sığınma evinden aldık yanımıza getirdik. Kendini temize çıkartmak için söylüyor. Her şeyi hazırlamış. Planlı cinayet, yanımızdan almak için 3 gün abimin peşinde gezdi. Zaten geçinemiyorlardı. Kardeşimi çocukları ile tehdit ediyordu. Boşan dediğimizde bize: ‘Abla çocuklarımla tehdit ediyor. Kardeşlerini vururum’ diyordu. Çocuklarından ayrı kalmamak için boşanmadı, katlanıyordu" diye konuştu.


Yaklaşık 18 yıldır evli olan çiftin bir süredir ayrı yaşadıkları, aralarının açık olduğu ve bu nedenle Sarıgül H.’nin Tekirdağ’daki Kadın Sığınma Evi’ne gittiği ve burada bir gün kaldıktan sonra geri döndüğü öğrenildi. Sarıgül H.’nin intihar mı ettiği, yoksa cinayete mi kurban gittiği otopsi sonucuna göre belli olacak.


Yunus H.’nin ise jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.




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