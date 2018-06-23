Kamyonetin çarptığı çocuk ağır yaralandı

Alınan bilgiye göre babasının ekmek almaya gönderdiği 7 yaşındaki N.D, Pazarcık Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmek istediği sırada Kıyıköy istikametine seyreden Osman Ö. idaresindeki 59 UT 688 plakalı kamyonetin altında kaldı. Kazayı gören vatandaşların hemen yardımına koştuğu küçük çocuk olay yerine çağrılan ambulansla Saray Devlet Hastanesine kaldırılırken kamyonet sürücüsü Osman Ö. emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.
7 yaşındaki Nisa’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.