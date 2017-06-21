Kamyonetin çarptığı down sendromlu adam yaralandı

Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Çerkezköy ilçe merkezinde hafta başından itibaren başlatılan tek yön uygulamasından haberi olmayan ve yolun karşısına geçmek isteyen Mestan Pehlivan (53), daha önce çıkış yönü olarak kullanılan şeridi kontrol ettikten sonra karşıya geçmek istedi. Ancak yolun tek yöne dönmesinin ardından trafik diğer yönden verilince Pehlivan’a yeni uygulamayla kendi istikametinden ilerleyen Volkan Dinç idaresindeki 59 TG 486 kamyonet çarptı. Kazada, Pehlivan yaralandı.

Çevredekiler ise durumu 112 acil ekiplerine ve polise bildirdi. 112 ekipleri caddede oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle olay yerine gelmekte zorluk çekti. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde sağ kolunda kırık tespit edilen Pehlivan, ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın görgü tanıkları yaralanan vatandaşın yolun karşısına geçmek için sol tarafını kontrol ettiğini fakat değişen trafik yönlerini unutup sağ tarafına bakmadığını söyledi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.