Kaybolan kuşunu bulanı ödüllendirecek

Kuşu bulup sahibine teslim eden kişi ise ödüllendirilecek.

Malkara ilçe merkezinde Öskan Akbulut’a ait ‘Sakız’ isimli muhabbet kuşu, evinin balkonundan uçarak kayboldu. Birkaç gün önce kaybolan kuşunu her yerde aradığını söyleyen Akbulut, çok sevdiği kuşunu bulan kişiyi ödüllendireceğini ifade etti.

Akbulut, "Kuşumuz Sakız, evimizin balkonundan kaçmıştır. Malkara civarında gören bulan olursa 0543 620 87 26 numaralı telefondan bize ulaşabilirse bulan kişi ödüllendirilecektir. İsmini tanıyor, belli komutlara tepki veriyor ve birkaç kelime konuşabiliyor. Lütfen yardımcı olun bizim için çok önemli" diye konuştu.