Kaymakam Kızıltoprak eşi İlke Kızıltoprak, Ergene Belediye Başkan Yardımcısı Ayça Çevikelli, kurum müdürleri siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlarla birlikte sergiyi gezen Kaymakam Kızıltoprak anı defterini de imzaladı.

Kaymakam Kızıltoprak konuya ilişkin açıklamasında, “15 Temmuz hain darbe girişimini ikinci yılında aynı şiddet ve nefretle kınıyorum. Alnı öpülesi bu milletin o gece gösterdiği kahramanlık destanı ve demokrasi zaferi asla unutulmayacaktır. Bu milletin evladı olmaktan gurur duyuyorum. 15 Temmuz şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum” dedi.

Anı defteri daha sonra 15 Temmuz ile ilgili duygu ve düşüncelerini paylaşmaları için halka açıldı.