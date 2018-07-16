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16 Temmuz 2018 12:47

Kaymakamlık Ergene’deki şehit ailelerini buluşturdu

15 Temmuz etkinlikleri kapsamında Ergene’deki şehit ailelerinin katılımıyla yemek programı düzenlendi.

Kaymakamlık Ergene’deki şehit ailelerini buluşturdu

16 Temmuz 2018 12:47


Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak ve eşi İlke Kızıltoprak 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitler Günü Etkinlikleri kapsamında Şehit Polis Memuru Şaban Ceylan’ın ailesini ziyaret etti ve ardından şehit aileleriyle yemek programında bir araya geldi.


Şehit Kurmay Albay Sait Ertürk Kışlası’nda düzenlenen programa Kaymakam Kızıltoprak dışında Ergene Garnizon Komutanı Topçu Albay Nizamettin Alp, Topçu Kurmay Albay Erdoğan Koçoğlu, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel Ergene İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Özgür Dehri, Ergene İlçe Emniyet Müdürü Cemal Bahadır Murat, Ergene Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Naime Çeltikçi ve şehit aileleri katıldılar.




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