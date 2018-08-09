Kazandereli çocuklar, Çocuk Kulübü ile eğlenirken öğrendi

Etkinliğe köyde yaşayan ve yaşları 3 ile 13 arasında değişen 14 çocuk katıldı.

Süleymanpaşa Çocuk Kulübü’nün yaz etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, Tick Tack Boom, Eşini Bul ve Hızlı Bardaklar isimli oyunları öğrenerek arkadaşlarıyla birlikte oynadı. Yaklaşık 3 saat süren etkinlikte çocuklar doyasıya oyun oynayarak eğlenceli bir gün geçirdi.

Etkinlikte çocukları yalnız bırakmayan Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Gülferah Güral da onlarla birlikte oyunlara eşlik etti. Etkinliğe katılan tüm çocuklara Süleymanpaşa Çocuk Kulübü yetkilileri tarafından Mutlugiller çizgi romanları, Çocuk Kulübü tişörtleri ve şapkaları hediye edildi.

Öte yandan Süleymanpaşa Çocuk Kulübü tarafından yaz etkinliklerinin devam edeceği belirtildi.