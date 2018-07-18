Kılıçdaroğlu: "O davaların tamamını kazanacağım"

Sonuna kadar mücadele ederim. O davaların tamamını kazanacağım" dedi.

Tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşların ailelerini ve yaralıları ziyaret etmek için Tekirdağ’a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İnanlı Mahallesi’nde hakkında açılan davalarla ilgili açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Tekirdağ’daki temaslarımızı ve ziyaretleri sonlandırdık. Tren kazasıyla ilgili çok önemli bir raporu kamuoyuna açıkladığımızı düşünüyorum. Parlamentoda umarım bütün siyasal partilerin katılımıyla bir araştırma komisyonu kurarız ve Devlet Demir Yollarının içinde bulunduğu tabloyu biraz daha net halk öğrenmiş olur. Bundan sonra Edirne’ye ve diğer hayatını kaybeden vatandaşlarımızın bulunduğu bölgelere gideceğiz ve onlara da hem taziye ziyaretinde bulunacağız, baş sağlıklı dileklerimizi ileteceğiz" dedi.

Hakkında açılan davalarla ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, "Bugün bir mahkeme Man Adası belgeleri ile ilgili olarak benim hakkımda yüksek bir tazminat yükümlülüğü getirmiş. O hakim şunu çok iyi bilsin; benim adım Kemal Kılıçdaroğlu, ben öyle o tür davalara pabuç bırakmam. Sonuna kadar mücadele ederim. Sonuna kadar mücadele etmek demek; tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumak demektir. Benim görevlerinden bir tanesi de budur. Hatta en önemli görevi budur; tüyü bitmemiş yetimin hakkını, mahkeme kararlarına rağmen koruyacağım. O davaların tamamını kazanacağım. Bir üst mahkemenin veya diğer mahkemelerin lehime verdiği kararları o hakimin suratına çarpacağım ben. Beni korkutacağını mı sanıyor?" ifadelerini kullandı.

"Sonuna kadar mücadelemi yapacağım"

Sosyal medya hesabı Twitter’da yaptığı paylaşım sonrası hakkında Cumhurbaşkanı’na hakaret davası açılan Kılıçdaroğlu "Efendim Tayyipler Alemi ile ilgili karikatürü Twitter hesabımda yayınladım. Hakkımda soruşturma açılmış. Aziz Nesin’lik bir olay. Hakkında soruşturma açılmış, neymiş Cumhurbaşkanına hakaret etmiş. Ne hakareti kardeşim ne hakareti savcı, savcı değil Erdoğan. Bildiğimiz Erdoğan. Onun talimatıyla davalar açılıyor, onun talimatıyla sözde biz mahkum olacağız. Mahkum etmezseniz namertsiniz. Ben şuna karar verdim; bu ülkeye demokrasi gelinceye kadar bedeli ne olursa olsun mücadele etmeye kararlıyım. Tek başıma bile kalsam mücadeleye devam edeceğim. İster Erdoğan, ister bütün tayfası gelsin sonuna kadar mücadelemi yapacağım. Bu benim namus borcumuzdur" dedi.