Kılıçdaroğlu’ndan 47 yıllık arkadaşına sürpriz ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tekirdağ’da tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarını ve yaralıları ziyaret ettiği sırada Muratlı ilçesine bağlı Ballı Mahallesi’nde de bulunan 47 yıllık arkadaşı İbrahim Birelma’ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

"47 yıldır beraberiz"

Okul arkadaşı ile mahallenin kahvehanesinde bir araya gelen Kılıçdaroğlu, "Elbette hesap uzmanlığında birlikte çalıştığım, yıllar önce hesap uzmanıyken bu köye yeniden geldim. 47 yıldır beraberiz. İstanbul’da çok sık karşılaşmıyorduk ama burada tekrar karşılaştık. Ailecek tanışırız. Benim için sürpriz oldu ve mutlu oldum" dedi.