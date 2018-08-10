Kırkgöz Mahallesi’ndeki çok amaçlı düğün salonu tamamlanıyor

İnşaatın Ağustos ayının sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor.

Ergene’yi ileriye taşımak adına yenilikçi çalışmalarını vatandaşlarla buluşturmaya devam eden Ergene Belediyesi, Kırkgöz Mahallesi’nde bulunan vatandaşlara kısa bir süre sonra yeni bir hizmet daha sunacak. Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Kırkgöz Mahallesi’ne yapılan çok amaçlı düğün salonu inşaat çalışmalarının Ağustos ayı sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor.

Kırkgöz Mahallesi’ne yapılacak olan çok amaçlı düğün salonu projesi halkın ihtiyacını karşılayacak şekilde dizayn ediliyor. Projenin içinde 500 kişilik mini amfi açık hava etkinlik alanı, eğlence alanı, gelin odası, mutfak, depo ve tuvalet alanları bulunuyor.