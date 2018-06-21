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21 Haziran 2018 11:07

Kırklareli Valisi Bilgin’in Demirköy temasları

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Demirköy ilçesinde kamu kurumlarını ziyaret ederken vatandaşlarla da bir araya geldi.

Kırklareli Valisi Bilgin’in Demirköy temasları

21 Haziran 2018 11:07


Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Demirköy’de ilk olarak Kaymakamlığı ziyaret etti. Kaymakamlık önünde vatandaşlarla sohbet eden Vali Bilgin, Demirköy Kaymakamı Furkan Seyman’dan ilçe hakkında bilgi aldı. Vali Bilgin daha sonra Demirköy Belediyesi ve Demirköy Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti.


Vali Osman Bilgin, İstanbul’un Fethi’nde önemli bir yere sahip olan, Fatih Sultan Mehmet tarafından silah üretmek üzere kullanılan Fatih Dökümhanesini de ziyaret ederek bilgi aldı.


Vali Osman Bilgin, Demirköy’de son olarak yapımına devam edilen yeni devlet hastanesinde incelemelerde bulundu. Vali Bilgin, yarım kalan çalışmaların bitirilerek hastanenin en kısa zamanda hizmete açılacağının müjdesini verdi.




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