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08 Ağustos 2018 12:29

Kırklareli’nde 2 bin adet keklik doğaya bırakıldı

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından 2 bin adet çil keklik doğaya bırakıldı.

Kırklareli’nde 2 bin adet keklik doğaya bırakıldı

08 Ağustos 2018 12:29


Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün, tabiatta azalan veya nesli tükenme noktasına gelen keklik türlerinin tekrar doğaya kazandırılması ve sayılarının arttırılması hedefi doğrultusunda tabiata çil keklik salımı yapmaya başlandı. Proje kapsamında Kırklareli’nin Kofçaz ilçesi Tatlıpınar, Terzidere, Tastepe, Yukarı Kanara, Malkoçlar ile sınırlandırılmış 7 bin 400 hektar sahaya 2 bin adet 4 aylık çil keklik palazları salındı.


Merkez Av Komisyonunun kararı ile 2018-2019 av sezonu dahil 3 yıl ava yasaklanan sahada çil kekliklerin yöreye adapte olmaları sağlanacak.




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