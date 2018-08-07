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07 Ağustos 2018 10:02

Kur’an Kursu öğrencilerinden şehitliğe anlamlı ziyaret

Şarköy Hacı Ahmet Tevfik Parlakyıldız Camii Yaz Kur’an Kursu öğrencileri, Hocaları Yaşar Özen’in rehberliğinde Şarköy Şehitliğini ve şehit öğretmen Neşe Alten’in kabrini ziyaret etti.

Kur’an Kursu öğrencilerinden şehitliğe anlamlı ziyaret

07 Ağustos 2018 10:02


Yaz Kur’an Kursu’nda eğitim gören öğrenciler, Diyarbakır ili Bismil ilçesi Çavuşlu köyünde 25 günlük öğretmen iken 26 Ekim 1993 yılında Babası Hasan Alten ile birlikte hain teröristlerce Şehit edilen Öğretmen Neşe Alten’in kabri başında Kur’an-ı Kerim okuyup tüm şehitler için dua ettiler.


Hacı Ahmet Tevfik Parlakyıldız Camii Kur’an Kursu Hocası Yaşar Özen, Şehitleri unutmadıklarını, onlara vefa göstermenin İnsanlık ve Müslümanlığın bir gereği olduğunu ifade ederek, “Bugün göklerde bayrağımız dalgalanıyor, minarelerimizde ezanlar okunuyor, bizler rahat içerisinde yaşıyorsak bunu başta aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz" ifadelerini kullandı.




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