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19 Temmuz 2018 09:48

Kütüphaneler Arası Eşgüdüm Toplantısı yapıldı

Tekirdağ’daki kütüphaneler arasında işbirliğinin sağlanması ve sorunların belirlenmesi amacıyla Kütüphaneler Arası Eşgüdüm Toplantısı gerçekleşti.

Kütüphaneler Arası Eşgüdüm Toplantısı yapıldı

19 Temmuz 2018 09:48


Kütüphaneler arası iletişim ve işbirliğinin sağlanması, il ve ilçelerde bulunan kütüphanelerin sorunlarının belirlenmesi ve çözülmesi amacıyla yılda iki kez yapılan Kütüphaneler Arası Eşgüdüm Toplantısının ikincisi Şarköy Kültür Merkezinde bulunan Şarköy İlçe Halk Kütüphanesinde gerçekleştirildi.


İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Cömertler başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden ilgili Şube Müdürü Cafer Caferoğlu, Kültür ve Turizm Uzmanı Berk Keskinel ile tüm ilçe halk kütüphanelerinin müdürleri ve sorumluları katıldı. Toplantıda; bina onarımları, malzeme durumu, ortak kültürel etkinlikler, derleme hizmetleri, kütüphaneler arası işbirliği gibi konular gündeme alınarak görüşüldü.




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