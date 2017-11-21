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21 Kasım 2017 14:51

Marmaraereğlisi Belediyesi vezneleri hafta sonunda da mesai başında

Marmaraereğlisi Belediyesi’ne ödenmesi gereken 2017 yılı Emlak, işyerlerine ait Çevre Temizlik Vergilerinin 2.

Marmaraereğlisi Belediyesi vezneleri hafta sonunda da mesai başında

21 Kasım 2017 14:51

taksitinin son ödeme tarihi 30 Kasım 2017 Perşembe günü sona ererken, vatandaşların sıkıntı yaşamaması için hafta sonu 25 Kasım Cumartesi ve 26 Kasım Pazar günlerinde veznelerin açık tutulacağı bildirildi.


Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan yaptığı açıklamada, “Mükelleflerimizin en son ödemelerini 30 Kasım 2017 Perşembe günü mesai bitene kadar gerçekleştirmesi gerekiyor. Hafta içi yoğun iş temposundan veya İstanbul’da yaşayan yazlıkçı vatandaşlarımızın mesai saatlerinde yetişememe durumu söz konusu oluyor. Bizler de vatandaşlarımızdan gelen istek üzerine Marmaraereğlisi Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, emlak ve çevre temizlik vergisi 2. taksit ödemelerinin vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla hafta sonu 25 Kasım Cumartesi ve 26 Kasım Pazar günlerinde veznelerimizi açık tutacağız” dedi.


Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Marmaraereğlisi Belediyesi Binası içerisinde yer alan vezneler, bu hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri sabah saat 08.00 ile akşam 17.00 arasında açık tutulacak.


İnternetten ödeme kolaylığı


Öte yandan Marmaraereğlisi Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, veznelerden nakit ya da kredi kartı ile ödeme seçeneğinin yanı sıra www.marmaraereglisi.bel.tr internet sitesinin online işlemler kısmından sicil numarası ile de ödeme yapılabileceği ifade edildi.




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