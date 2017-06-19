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19 Haziran 2017 16:43

Marmaraereğlisi Belediyesinin yol çalışmaları

Marmaraereğlisi Belediyesinin ilçedeki yol yapım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Marmaraereğlisi Belediyesinin yol çalışmaları

19 Haziran 2017 16:43


Çalışmalar kapsamında, Yakuplu Mahallesinde yaklaşık 4 kilometrelik yolun sathi kaplamasına başlanarak asfalt öncesi reklaj ve yağmur kanallarının açılması çalışması yapıldı.


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan, ilçe sınırlarına dahil olan tüm mahallelerde ulaşımı kolaylaştırmak ve yaşam standartlarını modern şehircilik düzeyine çıkarmak adına çalışmaların devam edeceğini belirterek, “Planlı ve programlı çalışmalar dahilinde ilçemize dahil olan tüm mahallelerimizde eşit hizmet anlayışı ile çıktığımız hizmet yolunda altyapısı tamamlanan her yerde asfaltlama çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Vatandaşımızın istek ve ihtiyaçlarının farkındayız, fakat altyapı tamamlanmadan yapılacak olan asfaltlama çalışması israfa sebep olur ve kalıcı bir çalışma olmaz. Sabır ve emekle birlikte ilçe sınırları içinde asfalta kavuşmayan yolumuz kalmayacak” dedi.




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