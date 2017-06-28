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28 Haziran 2017 16:03

Marmaraereğlisi sahiline ziyaretçi akını

İç turizmde ciddi hareketliliğe yol açan Ramazan Bayramı tatili ve yaz sezonunun başlaması nedeniyle Tekirdağ’ın gözde turizm merkezi olan Marmaraereğlisi ilçesinde vatandaşlar sahilleri doldurdu.

Marmaraereğlisi sahiline ziyaretçi akını

28 Haziran 2017 16:03


İstanbul’a yakınlığı nedeniyle tercih edilen ilçe merkezi ile Sultanköy ve Yeniçiftlik Mahallelerinde bulunan halk plajları Marmaraereğlisi’ni tercih eden tatilcilerle doldu taştı. Vatandaşlar Ramazan Bayramı tatili ve hava sıcaklığının 35 dereceleri bulması nedeniyle sabahın erken saatlerinden itibaren denizin keyfini çıkarmak için ilçe sahillerine akın etti.


Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan, bayram tatili nedeniyle büyük bir yoğunluğun yaşandığını belirterek, "Başkan yardımcılarımız ve birim amirlerimizle yaptığımız toplantıda bayram için özel önlemlerimizi aldık. Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerini 24 saat boyunca aktif hale getirerek vatandaşlarımızın daha huzurlu bir bayram tatili geçirmelerini sağladık. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin yanı sıra bir de bayram tatilinin eklenmesiyle vatandaşlarımız bayramlaşmalarını yapıp hemen sahillerimize akın etti. Ben İlçeme tatil amaçlı gelen vatandaşlarımızdan özellikle şunu istiyorum, lütfen çevremizi temiz tutalım" dedi.




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