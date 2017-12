Marmaraereğlisi’nde Satranç İl Birinciliği turnuvası

Başkan Uyan Turnuvanın açılış konuşmasında, Tekirdağ Küçükler ve Yıldızlar Satranç İl Birinciliği Turnuvasına ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduğumu ifade etti. Tekirdağ’da Satranç denildiğinde artık akla ilk Marmaraereğlisi’nin geldiğine dikkat çeken Başkan Uyan, "Benim eğitime verdiğim değeri herkes bilir. Satranç sporu da eğitimin en önemli parçalarından biridir. İlçemizde başarı oranının yükselmesi yalnızca bu spora verdiğimiz destekle de bitmiyor. Gençlik merkezimizde açtığımız etüt sınıfında hafta içi her gün profesyonel öğretmen eşliğinde çocuklarımıza ders verilmekte. Yaptığımız araştırmalar neticesinde satranç oynayan çocukların her alanda daha başarılı birer birey olduklarını tespit etik. Satranç turnuvalarına bu güne kadar birçok kez başarılı bir şekilde ev sahipliği yaptık. Bunun dışında Belediyemize ait 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda özel turnuvalar düzenledik. Satrancın özellikle çocuk yaşta başlanıp her yaş döneminde hayatımızda yer alması uzmanlar tarafından da önemle tavsiye ediliyor. Satranç oynamak özellikle genç beyinleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutar. Planlı hareket edilmesine yardımcı olur. Hızlı ve doğru kararlar alınabilmesini sağlar. Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan kurtarmak için bizler spor ve sporcunun yanında olacağız. Satranç, büyük küçük herkesi bir araya getiren hep birlikte eğlenceli vakit geçirmelerini sağlayan bir köprüdür. Satranç kişisel arkadaşlıkları geliştiren ve aynı zamanda çocuklara takımdaşlığı sevdirir. Satranç aynı zamanda sportmenliği de öğretir. Savunmaya çekilirken bırakmadan mücadeleye devam etmeyi de öğretir. Satrancın çocuklarda, motivasyonu yükselttiği, davranışları düzelttiği, kendine güveni ve katılımcılığı artırdığı yönünde çok fazla örnek vardır. Satranç kolaylıkla öğrenilen ve her yaş için eğlenceli mükemmel bir spordur" dedi.

Başkan Uyan, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, ’Ben Sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim’ sözünde belirttiği tüm özelliklerin satranç sporunda olduğunun bilincinde olarak il genelinde bu spora gönül vermiş sporcularımıza destek veriyoruz. Satranç sporuna destek veren 11 İlçemizden gelen tüm velilere ve sporcularımıza, antrenörlere, hakemlerimize, İl ve İlçe temsilcilerimiz ile bu turnuvada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Turnuvaya katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.