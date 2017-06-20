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20 Haziran 2017 12:37

Moldovalı gelin Ramazan’ın maneviyatından etkilenerek Müslüman oldu

Bir Türk vatandaşı ile evlenerek Tekirdağ’a gelin gelen Moldova asıllı Eujenia Petcu, Tekirdağ İl Müftülüğü’nde İl Müftüsü İsmail İpek ve şahitler huzurunda Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu ve Elif adını aldı.

Moldovalı gelin Ramazan’ın maneviyatından etkilenerek Müslüman oldu

20 Haziran 2017 12:37


Bir Türk vatandaşıyla evli olduğu için İslam Dini hakkında yeterli araştırma ve bilgiye sahip olduğunu belirten Petcu, mübarek Ramazan ayının manevi atmosferinden etkilenerek İslam Dinine geçmeyi istediğini söyledi. Yapılan ihtida merasiminde Tekirdağ İl Müftüsü İsmail İpek, Elif Petcu’ya İslam hakkında bilgiler verdi.


Merasim sonunda İhtida Belgesi’ni Petcu’ya takdim eden İl Müftüsü İsmail İpek, kendisine Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından oluşan ve İslam Dini ve kültürü hakkında detaylı bilgiler içeren kitap seti ve Kur’an-ı Kerim hediye etti.




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