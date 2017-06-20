Moldovalı gelin Ramazan’ın maneviyatından etkilenerek Müslüman oldu

Bir Türk vatandaşıyla evli olduğu için İslam Dini hakkında yeterli araştırma ve bilgiye sahip olduğunu belirten Petcu, mübarek Ramazan ayının manevi atmosferinden etkilenerek İslam Dinine geçmeyi istediğini söyledi. Yapılan ihtida merasiminde Tekirdağ İl Müftüsü İsmail İpek, Elif Petcu’ya İslam hakkında bilgiler verdi.

Merasim sonunda İhtida Belgesi’ni Petcu’ya takdim eden İl Müftüsü İsmail İpek, kendisine Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından oluşan ve İslam Dini ve kültürü hakkında detaylı bilgiler içeren kitap seti ve Kur’an-ı Kerim hediye etti.