24 Haziran seçimleri öncesi partisince Tekirdağ milletvekili adayı gösterilen Prof. Dr. Mustafa Şentop, Çorlu ilçesinde partilileriyle bir araya geldi. Çorlu’nun il olması ile ilgili soruya yanıt veren Şentop gündemlerinde yeni il konusu olmadığını aksine ismini vermek istemediği bazı illerin bir araya gelerek birleşmek istediklerini söyledi.

Aday tanıtım toplantısının ardından programı takip eden gazetecilerin partilerin milletvekili aday sıralamalarında Çorlulu isimlere yer vermemesi nedeniyle Çorlu’nun il olması gerektiği fikrinin ortaya çıktığının anımsatılması üzerine Şentop, "AK Parti 2002’den beri iktidarda 16 seneyi geçiyor. Bu arada hiçbir yeni il yapmadık biliyorsunuz. İllerimizi bölerek yeni bir il yapma gibi bir çalışmamız yok. İlçeler de yönetim bakımından kolay olduğu için onlar olabilir ama illerle ilgili yok. Bir ara Türkiye’de bu modaydı. Biliyorsunuz Türkiye’de Tekirdağ’ın en küçük ilçesi kadar nüfusa sahip yerler var, il yapıldı. Ancak şu şekilde bakıyoruz, stratejik olarak güvenlik bakımından önemli addedilen bir takım hususlar varsa, geçenlerde tartışıldı Hakkari ve Şırnak ile ilgili onlarla ilgili birtakım kararlar var. Onun dışında önemli olan şehirlerimizin doğru yönetilmesidir. AK Parti’nin bu şekilde illerimizin içerisinden yeni iller çıkarma gibi bir projesi, yok biz bütünleştirmeye çalışıyoruz. Bakın bazı iller bir araya gelerek büyükşehir olmak için Ege Bölgesi’nde İç Anadolu’da bazı yerlerde isimlerini vermeyelim iki üç ilimiz birleşerek büyükşehir oluşturalım birlikte diye başvurular yaptılar, imza topladılar bununla ilgili. Önemli olan şehirlerimizin illerimizin doğru yönetilmesidir bizim için" dedi.