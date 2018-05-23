Diğer
Kategoriler
23 Mayıs 2018 16:57

Mustafa Şentop: "Ege ve İç Anadolu’da bazı şehirler bir araya gelerek büyükşehir olmak istedi"

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, gündemlerinde yeni il konusu olmadığını aksine bazı illerin bir araya gelerek birleşmek istediklerini söyledi.

Mustafa Şentop:

23 Mayıs 2018 16:57


24 Haziran seçimleri öncesi partisince Tekirdağ milletvekili adayı gösterilen Prof. Dr. Mustafa Şentop, Çorlu ilçesinde partilileriyle bir araya geldi. Çorlu’nun il olması ile ilgili soruya yanıt veren Şentop gündemlerinde yeni il konusu olmadığını aksine ismini vermek istemediği bazı illerin bir araya gelerek birleşmek istediklerini söyledi.


Aday tanıtım toplantısının ardından programı takip eden gazetecilerin partilerin milletvekili aday sıralamalarında Çorlulu isimlere yer vermemesi nedeniyle Çorlu’nun il olması gerektiği fikrinin ortaya çıktığının anımsatılması üzerine Şentop, "AK Parti 2002’den beri iktidarda 16 seneyi geçiyor. Bu arada hiçbir yeni il yapmadık biliyorsunuz. İllerimizi bölerek yeni bir il yapma gibi bir çalışmamız yok. İlçeler de yönetim bakımından kolay olduğu için onlar olabilir ama illerle ilgili yok. Bir ara Türkiye’de bu modaydı. Biliyorsunuz Türkiye’de Tekirdağ’ın en küçük ilçesi kadar nüfusa sahip yerler var, il yapıldı. Ancak şu şekilde bakıyoruz, stratejik olarak güvenlik bakımından önemli addedilen bir takım hususlar varsa, geçenlerde tartışıldı Hakkari ve Şırnak ile ilgili onlarla ilgili birtakım kararlar var. Onun dışında önemli olan şehirlerimizin doğru yönetilmesidir. AK Parti’nin bu şekilde illerimizin içerisinden yeni iller çıkarma gibi bir projesi, yok biz bütünleştirmeye çalışıyoruz. Bakın bazı iller bir araya gelerek büyükşehir olmak için Ege Bölgesi’nde İç Anadolu’da bazı yerlerde isimlerini vermeyelim iki üç ilimiz birleşerek büyükşehir oluşturalım birlikte diye başvurular yaptılar, imza topladılar bununla ilgili. Önemli olan şehirlerimizin illerimizin doğru yönetilmesidir bizim için" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
24
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    24°C
  • Cuma
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Cumartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç