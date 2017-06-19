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19 Haziran 2017 11:41

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Tekirdağ Şube Başkanı Aslan:

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Tekirdağ Şube Başkanı Muzaffer Aslan bir yazılı açıklama yaparak, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yürüşü hakkında düşüncelerini paylaştı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Tekirdağ Şube Başkanı Aslan:

19 Haziran 2017 11:41

Aslan, “Ekonomik gelişmenin olumlu yönde harekete geçtiği bir dönemde Türkiye’nin manipüle edilmeye çalışılmasını doğru bulmuyoruz” dedi.


Muzaffer Aslan, iç ve dış mihrakların kimler olduklarının ve kimleri nasıl kullandıklarının millet tarafından çok iyi bilindiğini belirterek, Türkiye’de olumlu gelişmelerin yaşanmasının bazı kesimleri rahatsız ettiğini anlattı.


İstikrar ve büyüme hedefleri doğrultusunda olumlu bir gelişme yaşandığında hemen farklı olayların ortaya çıkmasının tesadüf olmadığını söyleyen Aslan, “Ekonomik gelişmenin olumlu yönde harekete geçtiği, istihdam rakamlarının olumlu çıkması, yüzde 5 büyümenin yeni açıklandığı bir dönemde Türkiye’nin manipüle edilmeye çalışılmasını doğru bulmuyoruz.


Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukukun üstünlüğü ve bağımsızlığı herkes için geçerli olup tartışılamaz. Kimsenin unvanı, ekonomik- siyasi gücü, mesleği ve tercihi adaletin tecellisi bakımından ona bir avantaj sağlayamaz. Herkes yargının önünde eşittir ve eşit olmak zorundadır. Yargı da kişilere ve başka güçlerin etki ve yönlendirmesine göre karar verme hakkına sahip değildir” dedi.



“Çözüm yollarda değil millet iradesinin üstünlüğünde”


Türkiye’nin ekonomik ve siyasi istikrarını bozmak için değişik zamanlarda ortaya konulan senaryoların yeni versiyonlarının piyasaya sürülmeye çalışılmakta olduğunu ifade eden Aslan, “Huzur ve güven ortamının bozulması için marjinal güçler devreye sokulmak istenmektedir. Bu amaçlara ülkemizi yöneten siyasi irade, siyasi partiler ve ekonomik çevreler alet olmamalıdır. Her zaman olduğu gibi bugün de sorunların çözüm yolları sokaklar, asfalt yollar değil milletin kendilerini temsil etsin diye temsilcilerini seçip gönderdiği Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Çözüm yollarda değil millet iradesinin üstünlüğünde, kullanılmasında ve uygulanmasındadır” diye konuştu.




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