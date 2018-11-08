Öğrenci ve öğretmenler birlikte fidan dikti

Türkiye genelinde düzenlenen 'Fidanlar, Fidanlarla Büyüyor' projesi kapsamında Tekirdağ'da öğrenciler ve öğretmenler fidan dikti.

Ülkede yeşil dokunun geliştirilmesine katkıda bulunmak, öğrencilerde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek ve çevreye karşı duyarlılığını arttırmak amacıyla; Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan İşbirliği Protokolü kapsamında hazırlanan 'Fidanlar, Fidanlarla Büyüyor' projesi ile 81 ilde aynı anda fidan dikme etkinliği düzenlendi.

Ülke genelinde başlatılan fidan dikme etkinliği kapsamında Tekirdağ'daki öğrencilerin ve öğretmenlerin katılımıyla Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ bölgesi Yeniköy Mahallesi yakınında oluşturulan fidan dikim alanına 2 bin adet fıstık çamı fidanı dikildi. Toplumda ağaç ve orman konusunda duyarlılığı arttırmak, fidan dikme etkinliğine daha fazla öğrencinin katılımını sağlamak, öğrencilere ağaç dikme, ormanı ve çevreyi koruma alışkanlığını kazandırmak için yapılan fidan dikme etkinliğine Süleymanpaşa ilçesindeki ilkokul ve ortaokullardan toplam 2 bin öğrenci katıldı. Etkinliğe İl Sağlık Müdürü Cengiz Becerir, Halk Sağlığı Daire Başkanı H. Bayram Zengin, Orman İşletme Müdürü Ali Şen, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Suat Aydın ve Ahmet Çanlı, Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Önder Atik katıldı.