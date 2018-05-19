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19 Mayıs 2018 20:07

Ölü yunus sahile vurdu

Marmara Denizi’nin Tekirdağ sahiline ölü yunus balığı vurdu.

Ölü yunus sahile vurdu

19 Mayıs 2018 20:07


Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Altıova Mahallesi’nde bulunan sahilde akşamüzeri gezen vatandaşlar deniz kıyısında bir balığın olduğunu fark etti. Vatandaşlardan biri balığın ölü bir yunus balığı olduğunu anlayınca durumu ekiplere bildirdi. Ölü yunus balığının, hamile olduğu ve hamilelik sancılarından bir hafta önce öldüğü tahmin edildiği bildirildi.


“Yavruları yaşıyor olabilir”


Balığı sahile çeken Haydar Elvan, “Buraya vuruyordu. Dalga getirdi buraya kadar. Biz de buraya kadar taşıdık. Bütün olay bu ama yavruları da yaşıyor olabilir” dedi.


“İlk defa gördüm”


Sevda Toprak ise, “Yarım saat oldu bunu çıkaralı. İlk defa böyle bir şey gördüm. Bir bayan sağ olsun çıkardı denizden kurtardı. Balıkçılar öldürdü, diye düşünüyoruz. Bir de yavrusu var. Yani ilk defa gördüm” ifadelerini kullandı.


Öte yandan ölü yunusu gören köpeğin uzun bir süre balığın başında beklemesi dikkatlerden kaçmadı.




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