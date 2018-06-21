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21 Haziran 2018 14:49

Ölüm halı saha maçında yakaladı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde bir kişi, halı sahada arkadaşlarıyla maç yaptığı sırada geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Ölüm halı saha maçında yakaladı

21 Haziran 2018 14:49


Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikada çalıştığı öğrenilen evli ve 3 çocuk babası Necmettin Bayram (50), İsmet Paşa Mahallesi’ndeki halı sahada arkadaşlarıyla birlikte maça çıktı. Maç sırasında aniden fenalaşan ve yere yığılan Bayram için arkadaşları 112 acil servise haber verdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kalp krizi geçirdiği tahmin edilen ve ambulansla hastaneye kaldırılan Bayram, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bayram’ın ölümü ailesi, yakınları ve arkadaşlarını üzüntüye boğdu.


Hayatını kaybeden Bayram, Kapaklı İsmet Paşa Mahallesi’ndeki Hacı Talip Sivrioğlu Camii’nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazı sonrası Kapaklı Mezarlığında toprağa verilecek.




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