Ölüm halı saha maçında yakaladı

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikada çalıştığı öğrenilen evli ve 3 çocuk babası Necmettin Bayram (50), İsmet Paşa Mahallesi’ndeki halı sahada arkadaşlarıyla birlikte maça çıktı. Maç sırasında aniden fenalaşan ve yere yığılan Bayram için arkadaşları 112 acil servise haber verdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kalp krizi geçirdiği tahmin edilen ve ambulansla hastaneye kaldırılan Bayram, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bayram’ın ölümü ailesi, yakınları ve arkadaşlarını üzüntüye boğdu.

Hayatını kaybeden Bayram, Kapaklı İsmet Paşa Mahallesi’ndeki Hacı Talip Sivrioğlu Camii’nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazı sonrası Kapaklı Mezarlığında toprağa verilecek.