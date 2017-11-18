Otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Kapaklı ilçesi girişi Otogar mevkisinde bulunan kavşakta meydana geldi. 34 RC 086 Plakalı motosikletiyle kavşaktan çıkış yapan Samet K. (17)’ya Çerkezköy istikametine gitmekte olan Mustafa B. idaresindeki 34 ZL 0643 Plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Samet K. motosikleti ile yaklaşlık 100 metre sürüklenerek ağır yaralandı. Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı motosiklet sürücüsü Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili trafik ekiplerinin inceleme başlattı.