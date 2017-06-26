(Özel haber) Bayramlarda onları içeride tutmak imkansız

Sahilde bulunan park alanlarına akın eden çocuklar, gece geç saatlere kadar gönüllerince eğlenirken, aileleri ise yaptıkları açıklamalarda özellikle bayram günlerinde çocukları içeride tutmanın imkansız olduğunu belirttiler.

Bayramın ilk gecesini heyecanla geçiren çocuklar, her bayramda olduğu gibi bu bayramda da doyasıya eğlendiler. Sabahın ilk ışıklarıyla bayram sevinciyle uyanan çocuklar, gün boyunca parklarda eğlenmenin tadını çıkardı. Süleymanpaşa İlçesinde bulunan park alanına akın eden çocukların aileleri de çocuklarının eğlencesini mutlulukla izleyerek, “Bizlerde onların zamanında bayramın ilk gecesi heyecandan sabaha kadar uyuyamazdık. Şimdi bizde onlarla birlikte kendimizi dışarıya attık” diyerek çocukları içeride tutmanın imkansız olduğunu söylediler.

“Nasıl sabah olacak diye düşünüp dururduk”

Burada bulunan çocukların aileleri ise “Bizlerde onların zamanında bayramın ilk gecesi heyecandan sabaha kadar uyuyamazdık. Hep düşünürdük nasıl sabah olacak diye düşünüp dururduk. O anki heyecanı anlatamayız. Hemen sabah olsun da harçlıklarımızı alıp akşama kadar eğlenelim istiyorduk. Tabi o zamanlar başkaydı bu kadar oyuncak bu kadar imkan yoktu. Çocukları içeride tutamak imkansız. Şimdiki çocuklar daha şanslı akıllara gelmeyecek kadar çeşit çeşit var. Şimdi buraya geldik çocuklarımız eğleniyor bizde onları izliyoruz” diye konuştular.