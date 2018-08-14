(Özel) Hatalı park şehri karıştırdı

Caddede onlarca halk otobüsü ve otomobil kuyruk oluştururken otobüste bekleyen yolcular sokağa döküldü. Bir anda ortaya çıkan otomobil sürücüsü, hızlıca aracına binip gözlerden kayboldu.

Olay Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’ya bağlı Ertuğrul Mahallesi Eski Bedesten Sokak’ta meydana geldi. Sürücüsünün adı öğrenilemeyen 59 DB 561 plakalı otomobilin, cadde üzerinde hatalı park edilmesi sonucu trafik tıkandı. Hatalı park eden aracın sürücüsüne ulaşılamayınca cadde üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. O sırada otobüste bulunan yolculardan Fatma Güneş, "Yarım saatten fazla oldu bekliyoruz. Böyle park edilmemesi lazım. Mecburen böyle beklemek zorunda kaldık" dedi.

Kimisi yürüyerek devam etti kimisi ise tepki gösterdi

Otobüslerde daha fazla dayanamayan yolcuların kimisi yürüyerek yoluna devam ederken kimi yolcular da sürücülerle birlikte arabasını hatalı park eden sürücüye tepki gösterdi. Otobüsten inip tepki gösteren bir yolcu "Yazık günah bu kadar insan bekliyor. Ehliyetini alacaksın elinden. Buraya araba mı bırakılır. Yapılmaması gereken şeyleri yapıyorlar" diye konuştu.

Uzun bekleyişten sonra vatandaşların ve halk otobüsü sürücülerinin tepkileri arasında bir anda ortaya çıkan otomobil sürücüsü, hızlıca aracına binip gözlerden kayboldu.