(Özel) Kurbanlık ‘Kral’ alıcısını bekliyor

Tekirdağ’da yaklaşık 1 tonluk ‘Kral’ adlı dana alıcısını bekliyor.

Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’ya bağlı Karadeniz Mahallesi’nde kurbanlık dana satışı yapan Hüseyin Dündar isimli vatandaşın beslediği ’Kral’ isimli dana alıcısını bekliyor. Kurbanlık 25 dana besleyen Dündar, yaklaşık 1 tonluk ‘Kral’ adlı kurbanlık danasına gözü gibi bakıyor. Danaların içerisinde en gösterişli olan ‘Kral’, ismini hem fiyatından hem de diğer danalara nazaran ihtişamından alıyor.

"Hisse kesimlerimiz var"

Kurbanlık satışların başladığını belirten Hüseyin Dündar "Ufak tefek alan var ama geçen seneki gibi talep yok. Kurban satışlarımız 8 ile 15 bin arasında gerçekleşiyor. Alıcıları bekliyoruz. Alıcılara her türlü yardımcı oluyoruz. Hisse kesimlerimiz var. Bin 500 lira ile 2 bin lira arasında değişiyor. Hijyenik kesim yerimiz var. Kesim yerlerinde imam eşliğinde, veteriner kontrolü altında etlerini alıp gidebilecekler" diye konuştu.

"Kral’a gözümüz gibi bakıyoruz"

Dündar, "Burada bir danamız var adı ‘Kral’. Bunu satın aldık getirdik. Kral’a gözümüz gibi bakıyoruz. 800 ila 1 ton arasında canlı ağırlığı var. 15 bin lira fiyat istiyoruz. Alacak müşterilerimizi bekliyoruz. Biz bunu 20 günden beridir besliyoruz. Çok güzel bir hayvandır ve eti güzel çıkar, yağsızdır. Simental ırkındadır adı Kral’dır. Burada toplamda 25 tane hayvanımız var. Danaların kralı budur. Öteki danalarımız da kral ama bun nazaran biraz daha küçüktür onlar. Kral şu anda 2 buçuk yaşında" dedi.