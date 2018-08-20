(Özel) Onlara durmak yok, tatilciler onlara emanet

9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla, plajlara akın eden tatilciler, yaz sezonu boyunca boğulma tehlikesi geçiren kişilere müdahalede bulunan cankurtaran timleri ve gemi adamların güvencesi altında denizlere giriyor. Cankurtaranlar, 36 kişiye olay anında müdahale ederek ölümden kurtarırken, 45 kişiye de basit ilkyardım müdahalesinde bulundu. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı cankurtaran timleri ve gemi adamları, özellikle Mavi Bayraklı sahillerde yaz boyu olduğu gibi bayram tatilinde de çalışarak güvenliği sağlayacak.

“36 boğulma vakası gerçekleşti”

Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nde cankurtaran şefliği yapan Özkan Gezici 36 tane boğulma vakasının meydana geldiğini belirterek, “Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, Şarköy, Mürefte ve Süleymanpaşa dahil olmak üzere 16 tane cankurtaran ve gemi adamı çalışmakta. Toplamda Şarköy ve Süleymanpaşa 36 tane boğulma vakası gerçekleşti. 45 tane de ayakta tedavimiz olmuştur. Bu anlamda arkadaşlarımız görevini layıkıyla yerine getirmiştir. Bunun dışında sahilde vatandaşların ayağına midye batması vesaire bu tür konularda da arkadaşlarımız eğitildiği için müdahaleleri anlık yapmakta. Toplamda Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’nda Deniz Kıyı Müdürlüğünde 114 tane personel istihdam edilmekte. Bu personelin bir kısmı cankurtaran ve gemi adamı olarak çalışmakta. Bunun dışında kalanlar olduğu gibi deniz kıyı ve plajlarda temizlik yapmakta. Plajlarımız rutin günlük temizliğini sağlıyorlar, anlık olarak gelen şikayetlere yerinde müdahale edip bunlar kayıt altına alınmakta” dedi.

“Devriye atıp, insanların derine geçmemesi konusunda uyarıyoruz”

Cankurtaran olarak çalışan Halis Sezer, sürekli devriye attıklarını ve anında müdahalede bulunduklarını belirterek, “Sabah 9’da başlıyoruz görevimize, akşam 6’da bitiyor. Gün içinde sürekli devriye atıp insanların derine geçmemesi konusunda uyarıyoruz. Herhangi bir kesilme yaralanma da, pansuman ilkyardım malzemelerimiz bulunduğu için müdahale bulunuyoruz. Boğulanlar şu zamana kadar burada 6 kişi oldu, müdahale ettik. Ben bir yıldır bu işi yapıyorum, ilk olarak bronz sonra gümüş göreve alınıyor. Bronzlar hafız havuzlarda, gümüş cankurtaranlar da denizlerde ve kıyılarda. İki tane botumuz var botçularımız da beraber sürekli devriye atılıyor, yanına bir cankurtaran arkadaşımız çıkıyor. İnsanlar burada boğulmasın diye biz de sürekli geziyoruz, dolaşıyoruz. Bazen deniz içerisinde bir arkadaşımız bekliyor, bazen de bot içinde bu şekilde akşam altıya kadar vardiyamızı tehlikesiz bir şekilde atlatmaya çalışıyoruz” açıklamasını yaptı.

Çalışmalarını aralıksız olarak sürdürecek olan Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 5 cankurtaran botu, 11 cankurtaran timi ve 5 gemi adamıyla vatandaşların can güvenliğini sağlamaya devam ediyor.