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22 Temmuz 2018 11:52

(Özel) Sınava yetişemeyen öğrenciler üzüntüye boğuldu

Türkiye geneli yapılan KPSS’de kimi öğrenciler koşa koşa gelip son anda sınava yetişirken, kimi öğrenciler de sınava geç kalarak üzüntüye boğuldu.

(Özel) Sınava yetişemeyen öğrenciler üzüntüye boğuldu

22 Temmuz 2018 11:52


Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ’da da başladı. Sınava gelen öğrenciler kapıdaki görevli polis ekipleri tarafından didik didik arandıktan sonra sınıflara alındı. Sınavın başlamasına dakikalar kala bazı öğrenciler sınava kıl payı yetişerek nefes nefese kaldı.



Üzüntüye boğuldular


Sınava geç kalan öğrenciler ise saat 10.00’dan itibaren binalara alınmadı. Sınava geç kalan bazı öğrenciler ise içeri girmek için görevlileri ikna etmeye çalıştı. Sınav saatini kaçırdıkları için binalara alınmayan adaylar, okul kapılarından geri dönerek üzüntüye boğuldu.



“2 dakikaya kaçırdık”


Sınava geç kalan adaylardan Rıdvan Demirtaş, “Sınava yetişemedim yanlış okula gitmişim. Yapacak bir şey yok 2 dakikayla kaçırdık. Sağlık olsun” dedi.


Sınava geç kalarak ismini vermek istemeyen bir aday ise, “Bir şey söyleyemeyeceğim. Sağlık olsun yapacak bir şey yok” diye konuştu.


Sınava geç kalıp içeri alınmayan bazı öğrenciler ise üzüntüden konuşamadı.




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