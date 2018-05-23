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23 Mayıs 2018 12:22

Pide kuyruğunda korumasız belediye başkanı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’ın Ramazan pidesi kuyruğunda korumasız bir şekilde sıra beklediği fotoğrafı sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı.

Pide kuyruğunda korumasız belediye başkanı

23 Mayıs 2018 12:22


Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayarak, akşam saatlerinde mesaisi bitikten sonra eve gitmeden önce Süleymapaşa ilçesinde bulunan bir pide fırınından ekmek almak için vatandaşlarla birlikte Ramazan pidesi kuyruğuna girdi.


Albayarak’ın hiçbir koruması bulunmadan sıraya girmesi vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. Albayrak’ın fotoğrafını çeken bazı vatandaşlar fotoğrafı sosyal medya hesaplarında paylaşarak bu tavrından dolayı takdir etti. Albayrak’ın fotoğraf kareleri çok sayıda beğeni alarak paylaşıldı.




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