Pide kuyruğunda korumasız belediye başkanı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayarak, akşam saatlerinde mesaisi bitikten sonra eve gitmeden önce Süleymapaşa ilçesinde bulunan bir pide fırınından ekmek almak için vatandaşlarla birlikte Ramazan pidesi kuyruğuna girdi.

Albayarak’ın hiçbir koruması bulunmadan sıraya girmesi vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. Albayrak’ın fotoğrafını çeken bazı vatandaşlar fotoğrafı sosyal medya hesaplarında paylaşarak bu tavrından dolayı takdir etti. Albayrak’ın fotoğraf kareleri çok sayıda beğeni alarak paylaşıldı.