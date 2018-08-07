Piknik alanındaki çöpler temizlendi

Yaz döneminde bölgede en çok tercih edilen piknik alanlarından biri olan Ulaş Mahallesi’ndeki Çamlık Piknik Alanı her hafta sonu olduğu gibi bu hafta sonu da yoğun bir kalabalığa ev sahipliği yaptı. Piknik yaparak hafta sonu tatillerini geçiren bazı sorumsuz piknikçilerin çöplerini konteynerlere atmak yerine oldukları yere bırakmaları kötü görüntüye ve çevre kirliliğine neden oldu. Ergene Belediyesi Temizlik İşlerine bağlı personel hafta sonu yüzlerce vatandaşa ev sahipliği yapan Ulaş Mahallesi’ndeki piknik alanında temizlik çalışması yaptı.

Ergene Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Çamlık alanı içinde yeterli sayıda çöp konteynerlerimiz, çöp kutularımız var. Çöp kutularına atılmayan çöpler çevre kirliliğine ve kötü görüntülerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Burası sadece hafta sonları değil, hafta içinde de vatandaşlarımız tarafından kullanılmakta. İnsanlarımızı temizlik konusunda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Piknik yapan vatandaşlarımızdan çöplerini park içinde bulunan çöp kutularına atmalarını rica ediyoruz" denildi.