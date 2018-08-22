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22 Ağustos 2018 09:48

Şentop, Huzurevi ve Sevgi Evi’nde bayramlaştı

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, Huzurevi sakinlerinin ve Sevgi Evi’nde bulunan çocukların bayramını kutladı.

Şentop, Huzurevi ve Sevgi Evi’nde bayramlaştı

22 Ağustos 2018 09:48


Kurban Bayramı’nda Tekirdağ’da bulunan ve bayramlaşmalara katılan Mustafa Şentop, Zübeyde Hanım Huzurevi’ni ziyaret etti. Huzurevi sakinleriyle tek tek ilgilenen Şentop, onlara çiçekler vererek bayramlarını kutladı. Şentop ve beraberindekiler ardından Sevgi Evi’ne giderek çocukları ziyaret etti.


Sevgi Evi’nde bulunan çocuklarla tek tek ilgilenen Şentop, onlarında bayramını tebrik ederek vakit geçirdi.


TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop’a, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Tekirdağ AK Parti milletvekilleri, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın da eşlik etti.




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