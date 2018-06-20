Şentop: "Tarihin ve geleceğin en önemli seçimi"

Dr. Mustafa Şentop, "Tarihin en önemli seçimlerinden bir tanesi. Benim iddiama göre gelecekteki yapılacak seçimlerin de en önemlisi. Türkiye bir sistem değişikliği yaptı. Bu mahiyette bir seçim daha olmayacak" dedi.

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Şentop, beraberindeki Tekirdağ Milletvekili Adayı Abdullah Öğe, Tekirdağ İl Başkanı Cüneyt Yüksel, Çerkezköy İlçe Başkanı Ercan Tanışık ve çok sayıda partili, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti. AK Partili heyeti, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva ile Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan karşıladı.

"Bağlantı yolu için harekete geçti"

Burada Meclis Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan, Anayasa Komisyonu Başkanı ve Tekirdağ Milletvekili Adayı Mustafa Şentop’tan Veliköy OSB’den İstanbul otoban bağlantı yolu için destek istedi. Daha önce Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’a gereken tüm dosyaları teslim ettiklerini kaydeden Erdoğan, yapılacak bağlantı yolunun Veliköy, Yalıboyu, Velimeşe ve Karaağaç OSB için büyük bir kolaylık olacağını ifade etti. Şentop, Erdoğan’ın talebi üzerine Karayolları Bölge Müdürlüğü ile görüşme gerçekleştirdi. Seçim sonrasında bir planlama yapılacağını kaydeden Şentop, konuyu ele alacaklarını söyledi.

"Durmak yok yola devam"

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve sözü daha sonra AK Parti Tekirdağ Milletvekili Adayı Abdullah Öğe’ye bıraktı. Öğe, "Ziyaretimizi kabul ettiğiniz için teşekkürler. Burada her birimiz ile geçmişi olan birisiyim. Sizlerle çok ortamda beraber olduk. AK Parti’de siyaset yaparak sizlere, Çerkezköy’e hizmet etmekteyiz. Büyüklerimiz bizi adaylığı layık gördü ve bu süre zarfında da çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Sloganımız belli ‘durmak yok yola devam’ diyoruz" dedi.

"Tarihin ve geleceğin en önemli seçimi"

Öğe’nin ardından konuşan Şentop, "Bugünü saymazsak 2 gün gibi çalışma süremiz kaldı. Aday listelerinin ilanından bu yana 32 gün vardı elimizde. Şimdi teknoloji son derece ileride. Bir genel başkanı çok rahatça televizyonlarda izleyebiliyoruz. Az bir zaman kalmasına rağmen şehirlerimizi ve ilçelerini geziyoruz. Tarihin en önemli seçimlerinden bir tanesi. Benim iddiama göre gelecekteki yapılacak seçimlerin de en önemlisi. Türkiye bir sistem değişikliği yaptı. Bu mahiyette bir seçim daha olmayacak. Anayasa değişikliği siyasi reformlardan bir tanesi. Bunlardan geçmişte üç tane var. Biri istiklal harbi. İkincisini olumsuz anlamda değerlendiriyorum ve 1960 darbesi ile 1961 anayasası. 2002 yılına kadar bu anayasa devam etti. 16 Nisan’da bu sistemin değişikliğine millet evet oyu verdi" ifadelerini kaydetti.

Anayasa Komisyonu Başkanı ve Tekirdağ Milletvekili Adayı Mustafa Şentop, Türkiye’nin siyasi tarihine değinerek "1950 ve 1960 yıllarında seçimle iktidara gelemeyenler bunu darbe ile yaptılar. Darbe ile gelseniz de yine seçim yapacaksınız ve kaybedeceksiniz. Darbe, seçimi kazanamama fakat kısa süreli iktidarda kalma formülü. Geçmişte Türkiye bunları yaşadı. 28 Şubat, 12 Eylül gibi tarihleri siyasetin sıfırlandığı zamanlardır. Bu ülkede başbakan idam edildi. Rahmetli Adnan Menderes’i astıklarında üzerinde kefen vardı. Menderes seçimle geldi ama idam ederek mesaj vermeye çalıştılar. Sayın Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘biz bu yola kefenimizi giyerek yola çıktık’ cümlesindeki kefen Menderes’ten kalma imge. Menderes’i idam ederken kefen giydirdiler ama biz bu yola çıkarken o kefeni zaten üzerimize giymiştik mesajını vermektedir. 2002 yılında Türkiye’de bambaşka bir siyasi iktidar geldi. 2002’den bu yana yapılanları anlatabiliriz fakat 2011’e geldiğimizde iktidarda olan bir partinin yapacağı şeylerin üst limitine geldi. Yeni anayasa değişikliği ile Türkiye yoluna devam etmeliydi. 2012 yılında başkanlık sistemini içeren bir anayasaya sunduk" ifadelerini kullandı.

"Bürokratik iktidarı ele geçirmek istediler"

Şentop, FETÖ ile mücadele konusuna da değindi. Şentop, "FETÖ ile ilgili bir tablo ortaya çıktı. FETÖ, bürokratik iktidarı elde etmek için çalıştı. FETÖ, 1960’larda kurulan bir örgüt. Bürokratik iktidarı ele geçirmek istediler. Hep soruyorlar, siyasette FETÖ’cü yok mu diye? Siyasette; poliste, askeriyede, yargıda olduğu kadar olmamıştır. Çünkü örgüt bürokrasiyi ele geçirerek yönetmek istedi. Siyasette de vardır, tamamen yok demiyoruz ama darbe yönetimi siyasi parti ele geçirmez çünkü parti kaybederse iktidarı biter. FETÖ’nün ideolojisine uygun yükselişler 1980’lerde aktör değişimi yaşandı. AK Parti iktidara geldiğinde vesayetçi sistemle mücadele etti. Bu vesayetin eski ideolojik insanları ile AK Parti mücadele etti. FETÖ’de bu dönemde vesayet sisteminin içinde aktörlerin yerine geçerek sistemi aynı şekilde yürüttü. Bunun somut örneklerine çok şahit olduk. Kritik noktalarda FETÖ yapılanmasında iktidar tasfiyelere başladı. Bunun ardından 2012’den bu yana direnmeye, daha sonra da MİT Müsteşarına karşı yapılanlarla tepki göstermeye başladılar. Daha sonra gezi olayları, 17-25 Aralık operasyonu derken mücadeleye dönüştü. Bürokrasinin her kademesinde FETÖ ile mücadeleye başladık daha sonrada 15 Temmuz’da darbe girişimine kalktılar. Fakat başaramadılar" dedi.

Şentop, 24 Haziran seçimlerinde destek istediklerini ifade ederek, "16 Nisan’da resmiyette bir değişiklik yaptık. 24 Haziran’da da bu değişikliğin uygulaması yapılacak. Eski sisteme göre Cumhurbaşkanının görev yetkilerini kullanması yanlış olurdu. Bu seçimle beraber anlatmış olduğumuz tarihi arka plan için bir adımdır. 24 Haziran seçimlerinden sonra, yasal düzlemde değişiklikleri meclis yapacaktır. Bu sisteme inanan bir çoğunluğun mecliste olması lazım. Cumhurbaşkanının partisinden çoğunluğun mecliste olması lazım. Bizler bu vesile ile sizlerden destek istiyoruz" diye konuştu.