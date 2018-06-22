Seyir halindeki araç alev aldı

Yangın sebebiyle hasar gören cip kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Kapaklı ilçesi otogar yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 59 AAK 729 plakalı ciple otogar istikametine giden Hüseyin Ulutaş, aracın motor kısmından dumanların yükseldiğini görünce hemen yol kenarına park edip itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında cipin iç ve motor kısmı büyük hasar gördü. İtfaiyenin yaptığı soğutma çalışmalarının ardından cip çekiciyle kaldırıldı.

Elektrik aksamının kısa devre yapması sonucu çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.