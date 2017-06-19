Diğer
Kategoriler
19 Haziran 2017 18:14

Süleymanpaşa Belediye Binası Karma Resim Sergisine ev sahipliği yaptı

Süleymanpaşa Belediyesi Tarihi Belediye Binası, Hilal Seven tarafından açılan Improved Columns Karma Resim Sergisi’ne ev sahipliği yaptı.

Süleymanpaşa Belediye Binası Karma Resim Sergisine ev sahipliği yaptı

19 Haziran 2017 18:14


’’Improved Columns’’ adı altında toplanan 28 retrospektif eserden oluşan sergide konuklar müzik dinletisi ile karşılanırken Hilal Seven, 2014 yılından beri Karga Mecmua, -40 Dergisi, Art Fanzin, Subcult Fanzin, Robonima Records ile gerçekleştirdiği eserleri sanatseverlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşadı.


Süleymanpaşa Belediyesinin katkıları ile gerçekleşen sergi hakkında açıklamalarda bulunan Seven, “Sergi açma fikri ’Improved Column22 üzerinden ilerledi. Bu sergimde farklı iç dünyaları yansıtmaya çalıştım. Başta müzik ve felsefe olmak üzere farklı şeylerden esinlendim. Hayatımda yolunda gitmeyen şeyler beni besledi. Kimi zaman içe kapanıp yazıp çizdim. Kimi zamansa şarkı sözleri ve grup isimleri beni etkiledi” dedi.



“Leidenschaft Grubu olarak Temmuz ayı sonunda Alternatif Sahne’de konser vermeyi düşünüyoruz”


Aynı zamanda Leidenscahft grubunda gitar ve vokal performansı ile de kariyerini devam ettiren Hilal Seven, “Çizmeye devam ediyorum. Beste yapmaya devam ediyorum. Süleymanpaşa Belediyesi Ahmet Erensoy Gençlik Merkezi’nde Leidenschaft grubu olarak Temmuz ayı sonunda yine bir konser vermeyi düşünüyoruz” diye konuştu.


Öte yandan sanatseverler tarafından ilgi gören sergi Süleymanpaşa Belediyesi Tarihi Belediye Binasında bir hafta boyunca ziyarete açık olacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
27
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    29°C
TEKİRDAĞ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 25 RAMEZÂN 1438
  • 20 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :03:09
  • Güneş :05:31
  • Öğle :13:23
  • İkindi :17:24
  • Akşam :20:53
  • Yatsı :22:55
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!