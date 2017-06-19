Süleymanpaşa Belediye Binası Karma Resim Sergisine ev sahipliği yaptı

’’Improved Columns’’ adı altında toplanan 28 retrospektif eserden oluşan sergide konuklar müzik dinletisi ile karşılanırken Hilal Seven, 2014 yılından beri Karga Mecmua, -40 Dergisi, Art Fanzin, Subcult Fanzin, Robonima Records ile gerçekleştirdiği eserleri sanatseverlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşadı.

Süleymanpaşa Belediyesinin katkıları ile gerçekleşen sergi hakkında açıklamalarda bulunan Seven, “Sergi açma fikri ’Improved Column22 üzerinden ilerledi. Bu sergimde farklı iç dünyaları yansıtmaya çalıştım. Başta müzik ve felsefe olmak üzere farklı şeylerden esinlendim. Hayatımda yolunda gitmeyen şeyler beni besledi. Kimi zaman içe kapanıp yazıp çizdim. Kimi zamansa şarkı sözleri ve grup isimleri beni etkiledi” dedi.

“Leidenschaft Grubu olarak Temmuz ayı sonunda Alternatif Sahne’de konser vermeyi düşünüyoruz”

Aynı zamanda Leidenscahft grubunda gitar ve vokal performansı ile de kariyerini devam ettiren Hilal Seven, “Çizmeye devam ediyorum. Beste yapmaya devam ediyorum. Süleymanpaşa Belediyesi Ahmet Erensoy Gençlik Merkezi’nde Leidenschaft grubu olarak Temmuz ayı sonunda yine bir konser vermeyi düşünüyoruz” diye konuştu.

Öte yandan sanatseverler tarafından ilgi gören sergi Süleymanpaşa Belediyesi Tarihi Belediye Binasında bir hafta boyunca ziyarete açık olacak.