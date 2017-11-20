Süleymanpaşa Belediyesi Alternatif Sahne ile müziğe sahip çıkıyor

Tekirdağ’da var olan sahne ihtiyacını karşılamak üzere tasarlanan Ahmet Erensoy Gençlik Merkezi’nin son konuğu Tekirdağ’da 4 yıldır birlikte müzik yapan Can ve Denizhan olurken düzenlenen akustik rock gecesi dinleyicilerin beğenisini kazandı.

Konser sonrası açıklamalarda bulunan Sanatçı Can, Namık Kemal Üniversitesi’nde öğrenci oldukları dönemde birlikte müzik yapmaya başladıklarını belirtirken, “4 yıl önce beraber müzik yapmaya başladık. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nde öğrenciydik. 4 yıldır birlikte sahne alıyoruz Tekirdağ’da. Kendi bestelerimiz var. Albüm çalışmalarımız oldu. Ulusal kanallarda klibimiz yayınlandı. Şu an bu şeklide farklı çalışmalar yapıyoruz. Ancak “Büyük İhtimal” adlı grubumuza dönüp başarılı işlere imza atma planımız var. Ocak ayında kendi bestelerimizden olan kayıtlarımızı bitirip yolumuza bakacağız” diye konuştular.

“Burada sahne almak bizim açımızdan çok önemli”

Ahmer Erensoy Gençlik Merkezi ile tanışma anılarından da bahseden Denizhan, “Daha önce Burhan Şeşen konserini izlemiştik burada. Çok etkilendik. Gerek ses düzeneği gerekse akustik müzik yapmak için çok elverişliydi. Burada sahne almak bu yüzden bizim açımızdan çok önemli. Hayran kitlemiz ve bizleri destekleyenler ile buluşacak sahne bulmak çok zorken bu ihtiyacı karşılayan Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi ve başkanımız Ekrem Eşkinat’a bizlere bu imkanı sağladıkları için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ahmet Erensoy Gençlik Merkezi her hafta konserler, tiyatro gösterileri, oyunlar, müzik ve şiir dinletileri, toplantılar, gösteriler, paneller ve daha birçok şekilde ücretsiz olarak hizmet veriyor.