İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süleymanpaşa Belediyesinin hedefi çevreci çocuklar

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen ve geleneksel hale getirilen Süleymanpaşa Uygulamalı Çevre Eğitimi Projesi (SUÇEP) kapsamındaki etkinlikler bu yıl da yapılmaya başlandı.


SUÇEP kapsamında, Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma Birimi tarafından gerçekleştirilen okul ziyaretleri ve çevre bilinci eğitimleri başladı. Eğitimlerin yanı sıra okullar düzeyinde atık toplama kampanyası başlatıldığı ve yıl sonunda en çok atık toplayan, geri dönüşüme en büyük katkıyı yapan okullara çeşitli ödüller verileceği belirtildi.


Ayrıca yine proje kapsamında verilen eğitimlerin sonunda Süleymanpaşa Belediyesinin öncülük ettiği Plastik Torbaya Hayır kampanyasının tanıtımının yapıldığı ve öğrencilere bez torba dağıtılarak doğa dostu torba kullanımının özendirildiği ifade edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.