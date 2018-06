Süleymanpaşa ilçesinde Üst Geçit Projesi hizmete açıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarındaki üst geçit projesini tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu. Açılış törenine Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Genel Sekreter Oral Karakaya, Genel Sekreter Yardımcıları M. Zeki Gürdün ve Fatih Ünsal, Başkan Danışmanları Neşat Erdoğan ve Şeref Çetin, TESKi Genel Müdür Yardımcısı Feyzi Ünal, daire başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Üstgeçidin yapılması, bölge halkı ve öğrencilerimizin can güvenliği için önemli ölçüde katkı sağlayacaktır"

Açılış töreninde konuşma yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı M. Zeki Gürcün projeyle ilgili teknik bilgiler verdi. Gürcün konuşmasında, "Bu üst geçidin yapılması, bölge halkı ve öğrencilerimizin can güvenliği için önemli ölçüde katkı sağlayacaktır. Yaya geçidimizin taşıyıcı sistemi, özel çelik profilden oluşuyor. 63 metre uzunluğunda bir tüp geçidimiz var. Genişliği 2.6 metre, yerden yüksekliği 5.60 metredir. İstanbul istikametindeki ayağımızda bir asansörümüz var. 3 duraklı bu asansörün etrafını saran bir yaya merdivenimiz var. Bulunduğumuz taraftaki ayak ise topografya nedeniyle toprak üzerine oturtuldu. Üst geçidin güvenliği, içerisindeki önemli bir aydınlatma sistemi ve 18 adet güvenlik kamerasıyla sağlanacak. Köprünün her iki yüzeyinde 3.25 metre yüksekliğinde özel ledlerimiz var. Bu ledler sayesinde kayan yazı ve grafik animasyon gösterileri de yapmak mümkün olacak. Her türlü mesajları verme şansımız olacak. Üst geçitle ilgili çalışmalar yapılırken, bir yandan da Fen İşleri Dairesi Başkanlığımız çevre ve peyzaj düzenlemelerini yaptı. Bu projenin yapımında emeği geçen yüklenici firmanın çalışanlarına, Etüd Proje Daire Başkanımıza, Fen İşleri Daire Başkanımıza ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Ayrıca, bizleri daima destekleyen, önderlik yapan Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Albayrak’a teşekkür ediyorum. Üst geçidimizin bölgeye, Süleymanpaşa’mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

"Tekirdağ merkez ilçesi olarak buraya yakışır bir üst geçit yapmak istedik"

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise "Yaklaşık 1- 1,5 sene önce burada bir kaza oldu. Aileyi tanımıştım ve çektiği acıları gördüm. Bu acıların bir daha yaşanmaması için de talimat verdim. Süleymanpaşa Tekirdağ merkez ilçesi olarak buraya yakışır bir üst geçit yapmak istedik. Diğer çalışmalarımızı da bu düşünce ile gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediyesi olarak Aydoğdu Mahallesi’nde 66 kilometre altyapı yaptık. Şu anda en güzel içme suyunu vererek işi bilirdik. 20 Temmuzdan sonra sorunların hepsi çözülmüş olacak. Şimdi artık Süleymanpaşa’daki değişimi ve Tekirdağ il genelindeki değişimi daha iyi göreceksiniz. Tekirdağ Büyükşehir olalı 4 sene 2 ay oldu. Yapılan çalışmalarla Tekirdağ yaşanılabilir kentler listesinde 4’üncü sıraya yükseldi. Bundan sonra vatandaşların sosyal hayatını zenginleştirecek projelerle karşınıza çıkacağız. 30 Mart 2019’da sizlerin karşısına gelip, söz verdik yaptık diyeceğiz. Kararı yine vatandaşlarımız verecek. Şunu belirtmek istiyorum. Bu başarı ne Ekrem Eşkinat’ın ne de Kadir Albayrak’ındır. Bu başarı bizi buraya layık gören halkımızındır. Bu hizmetlerin tüm halkımıza hayırlı olmasını diliyor, herkesin gelecek Ramazan Bayramı’nı kutluyorum" dedi.

Konuşmaların ardından alkışlar eşliğinde açılış kurdelesi kesildi ve Başkan Albayrak ve katılımcılara üst geçit tanıtıldı.