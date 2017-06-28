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28 Haziran 2017 08:31

Tatilcilere en çok onlar sevindi

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Tekirdağ’a yaşanan tatilci akınına en çok seyyar satıcılar sevindi.

Tatilcilere en çok onlar sevindi

28 Haziran 2017 08:31


Tekirdağ, Ramazan Bayramı tatilinde İstanbul başta olmak üzere çevre illerden gelen tatilci akınına uğradı. Tekirdağ’ın Altınova ve Barbaros Mahallerinde bulunan halk plajlarında tatil süresince adım atılacak yer kalmadı. Tekirdağ’ın tatilci akınına uğramasına en çok plaj alanında bulunan seyyar satıcılar sevindi. Plajda bardakta mısır satan bir seyyar satıcı, "Biz isteriz ki 7/24 böyle olsun, keşke her zaman böyle olsa. Çok kazandık, çok sevindik" dedi.



"Umduğumuzu bulduk"


Tatilcileri dört gözle beklediklerini ifade eden mısır satan seyyar satıcı Erkan İbrik, "Bayram tatili başladığından beri işler çok iyi, bayağı bir yoğunluk var. Ama şimdi tatilciler dönmeye başladığı için boşluk olmaya başlayacak. Bazıları mısırın çok pahalı olduğunu söylüyorlar ama umduğumuzu bulduk çok şükür. Keşke her gün böyle olsa, inşallah devamını bekleriz. Plajımız güzel, denizimiz güzel sadece bayram tatilinde değil onları her zaman buraya bekliyoruz" ifadelerini kaydetti.




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