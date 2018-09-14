Tayini çıkan kaymakama ağlatan veda

Kaymakam Kılıç Çorlu'ya vedası sırasında hem ağladı hem de ağlattı.

Eylül ayı başında yayımlanan kararname ile 4 yıldan bu yana görev yaptığı Çorlu'dan Salihli Kaymakamı olarak görevlendirilmek üzere ayrılan Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç için Çorlu Hükümet Konağı önünde veda töreni düzenlendi. Yüzlerce kişinin katıldığı uğurlama törenine eşi Meral Kılıç ile birlikte katılan Kaymakam Kılıç kendisini uğurlamaya gelenlerle tek tek tokalaşarak helalleşti.

Zaman zaman duygu yüklü anlara da sahne olan veda töreninde Kaymakam Kılıç gözyaşlarına hakim olamadı. Kaymakam Kılıç'ın Çorlu'daki görevinden ayrılması dolayısıyla üzgün oldukları gözlenenler de gözyaşlarını tutamadı. Şehit aileleri, oda ve derneklerin başkanları, vatandaşlar, hatta Kaymakam Kılıç'ın koruma polisleri dahi gözyaşlarına hakim olamadı.

Çorlu halkına hitaben kısa bir veda konuşması yapan Kaymakam Levent Kılıç, “Çorlu'da göreve başladığım andan itibaren yakınlık gösteren bağrına basan, sevgisini, saygısını eksik etmeyen herkese teşekkür ediyorum. Söylememem gerek yok ancak bir kez daha belirtmek istiyorum ki tüm Çorluluların Salihli'de de artık bir evi var. Kapım hepinize açık olacak. Sizleri seviyorum, hoşça kalın” diyerek veda etti.