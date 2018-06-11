Tekirdağ 5. mavi bayrağına kavuştu

Törende 5 adet cankurtaran arama kurtarma botu da alkışlar eşliğinde hizmete sunuldu.

Engelli vatandaşların da kullanımına uygun olarak tasarlanan halk plajı hizmete açıldı. Bayram tatilinde oluşacak yoğunluk göz önüne alınarak 5 adet cankurtaran arama kurtarma botu da hizmete sunuldu. Böylelikle Şarköy ilçesinde 4’üncü, Tekirdağ genelinde ise 5’inci mavi bayrak göndere çekilmiş oldu. Törene Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Şarköy Belediye Başkanı Süleyman Altınok, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Oral Karakaya, Genel Sekreter Yardımcısı M. Zeki Gürcün, TESKİ Genel Müdür Yardımcısı Feyzi Ünal, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Şeref Çetin ve Neşat Erdoğan, daire başkanları, TÜRÇEV Kuzey Ege Lideri Koordinatörü Doğan Karataş, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Türkiye dünyada 3’üncü"

TÜRÇEV Kuzey Ege Lideri Koordinatörü Doğan Karataş, mavi bayrağın önemine değinerek, "Çok özel ve anlamlı bir günde bir araya geldik. Tekirdağ’da toplam beşinci olan bayrağımızı göndere çekiyoruz. Biz TÜRÇEV olarak 1993 yılından bu yana mavi bayrak çalışmalarını yürütüyoruz. O günden bugüne mavi bayrak çalışmaları her sene artarak bugün 459 plaja ulaşmıştır. Bu 459 plaj ile biz İspanya ve Yunanistan’ın ardından dünyada şu an 3. sıradayız. Tekirdağ’da yıl yıl mavi bayrak sayımız artıyor. Geçen sene de Mürefte’de bir tören yapmıştık. Buranın mavi bayrak kazanmasında emeği geçen başta Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Bu plajımız uzun bir süreç ve büyük bir emek sonucu bugünlere geldi. Bu plaj özellikle engelli vatandaşlarımızın rahatlıkla kullanabileceği şekilde tasarlanmıştır. Bu alanları bize kazandıran, emeği geçen herkese teşekkür ediyor, 5. mavi bayrağın Tekirdağ’a hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

"Tekirdağ kabuk değiştiriyor"

Sosyal demokrat belediyeler olarak Tekirdağ için aralıksız bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini belirten Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise, "Haftanın ilk günü 5. mavi bayraklı plajımızı hizmete sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İl genelinde çalışmalarımız devam ediyor. Sosyal demokrat belediyelerde çalışmaların ve hizmetlerin başarısı da sıkıntısı da bizlere ve halkımıza aittir. Saray’da, Şarköy’de ve Ereğli’de Belediye Başkanı arkadaşlarımızın doğal gazı bölgeye getirmek için verdiği mücadeleyi en yakından bilen birisiyim. Bu çalışmalar yapılırken doğal olarak bir takım sıkıntılar da oluyor. Bu çalışmalar yapılırken de ne temel atmaya, ne de iş yapılırken hiç ortaya çıkmayan siyasi partiler, sırf rant elde etmek için çekilen sıkıntıları sürekli öne sürdüler. Çalışmalar devam ederken bizi sürekli tenkit eden siyasiler, çalışmalar bittiğinde bu işi biz yaptık, doğalgazı hükümet getirir dediler. Bu emek ve hizmetlerin zorluğunu da güzelliğini de beraber yaşamak lazım. Biz birbirimize destek olursak, hizmet daha fazla gelir. Yoksa işin zoru senin, güzelliği benim demek olmaz. Son zamanlarda genel seçimlere paralel olarak yine yerel yönetimler üzerinde politika yapılmaya başlandı. Ne yazık ki yine mahcup olacaklar. Çok emimin ki 24 Haziran’da Türk halkı 16 yıldır çekilen bu sıkıntılara `Tamam’ diyecek. 30 Mart 2019’a geldiğimiz zaman halktan aldığımız yetki tamamlanınca, gidip diyeceğiz ki; size bu sözü verdik ve yaptık. O zaman inanıyorum ki halkımız 12 sosyal demokrat belediyeye `Devam’ diyecek. Tekirdağ artık kabuk değiştiriyor. Her geçen sene artan nüfusu ile Süleymanpaşa’da kanalizasyon 17 Kasım 2017’den itibaren Biyolojik Arıtma Tesisimiz ile berber denize verilmeyip arıtma tesisine gidiyor. Denizimiz özlenen eski günlerine her geçen gün biraz daha yaklaşıyor. Bu tarih Tekirdağ için bir devrimdir. Tekirdağ’ın 17 bin nüfuslu halini bilen birisiyim. Tekirdağ’ın denizi akvaryum gibiydi. Zamanla denize verilen kimyasallar sonucunda, Tekirdağ’ın denizinin eski halini arar olduk. İlerleyen yıllarda başta Şarköy olmak üzere Tekirdağ merkeze kadar bu sahillerin çok değiştiğini göreceksiniz. Tekirdağ şimdiden görmediği balık cinslerini görmeye başladı. Geçmişte 150, şimdi ise 30’a düşen balık çeşidinin denizin temizlenmesi ile tekrar artarak beraber tekrar özlenen günlerine geri döneceğine inanıyorum. Şarköy’e büyük bir biyolojik arıtma kazandırma düşüncemiz var. Böylelikle artık Şarköy çevre konusunda, bütün yatırımlarını almış olacak. Doğalgaz ile birlikte ilçede üç ay olan turizm, yedi aya çıkacak. Bu başarının tek sahibi bizi bu göreve layık gören halkımızındır. Bu arada Karadeğimen Deresi ve Olukbaşı Deresi’nin değişimini adım adım izliyorum. Sonuçları gördükçe de çok mutlu oluyoruz. Biz Tekirdağ’da ikinci biyolojik arıtmayı yapıyoruz. Yani Değirmenaltı Mahallesi’nde, Çorlu kavşağına kadar yeni bir biyolojik arıtma yapıyoruz. Orası yeni yerleşim yerleridir. Biz hizmetlerimizi oy kaygısıyla yapmıyoruz. Böyle hizmetler sadece Sosyal demokrat belediyeler tarafından yapılır. Hükümetin`Ergene Eylem Planı’ adında bir projesi var. Başarılı olmasını çok istiyoruz. Bütün biyolojik arıtmalarının sularını 4 ana arıtmada toplanması planlanıyor. Proje inşallah başarılı olur, biz de bundan gurur duyarız. Biz kalan hizmet süremiz boyunca oy kaygısı gütmeden çalışmaya devam edeceğiz. Tekirdağ, 2019’dan sonra Büyükşehrin 2. ve 3. dönemlerinde birçok açıdan olduğu gibi turizm açısından da büyük aşama kaydedecektir. Ben bu duygularla emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından TÜRÇEV Kuzey Ege Lideri Koordinatörü Doğan Karataş, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkan V. Serap Uluç, Şarköy Belediye Başkan Yardımcısı İlhan Mengi, Şarköy Belediye Başkanı Süleyman Altınok’a plaket takdim edildi. Törende, TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa adına plaketi TESKİ Genel Müdür Yardımcısı Feyzi Ünal teslim aldı. Plaket takdimi sonrasında mavi bayrağın göndere çekilmesi ve 5 adet cankurtaran botunun hizmete sunulması ile tören son buldu.