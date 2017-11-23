Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 6. Dünya Kalite Zirvesi’ne katılıyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Süleymanpşa ilçesine bağlı Karacakılavuz Mahallesi’nde yapılması planlanan, hiçbir emsal bakım ve rehabilitasyon merkezinde bulunmayan özgün ve inovatif niteliklere sahip "Mağdur Hayvanlar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi" projesiyle, 6. Dünya Kalite Zirvesi’nden davet alarak Tekirdağ’ı uluslararası bir platformda temsil etme hakkı kazandı.

"Dünyaya örnek olacak"

Mağdur Hayvanlar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi hakkında açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Dodurka, projenin özgün yanlarından dolayı Türkiye’de, hatta dünyada emsali bulunmadığına dikkat çekti. Mağdur Hayvanlar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karacakılavuz Mahallesi’nde inşa edileceğinin de bilgisini veren Prof. Dr. Dodurka, "Bu projeyi mağdur hayvanlar için gerçekleştireceğiz. Mağdur Hayvanlar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimiz, bir hayvan toplama kampı değil, bilinen hayvan barınakları gibi bir mekan da değil. Bu merkezimiz, etrafına herhangi bir şekilde rahatsızlık verecek bir yer de olmayacak. Bu tesisi, diğer emsallerinden ayıran en önemli özelliği, hem hayvanları gerçek olarak rehabilite edecek, sosyalleştirecek ve en önemlisi çocuklarla kaynaştıracak. Bu şekilde hayvanlar çok daha hızlı bir şekilde sahiplendirilebilecek. Tesisimizde çocuklar ve hayvanların bir arada oynayabileceği alanlar olacak. Bunu gerçekleştirebilmemiz için de öncelikle tesisimizi ve çevresini çocuklarımıza cazip hale getirmemiz lazım. Bunu çocuklarımız için bir takım oyun grupları, macera parkurları, gezinti alanlarıyla gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Hayvanlarla çocukların kaynaşması hem köpekler hem de çocuklar için olumlu sonuçlar doğuracak. Bu kaynaşma amacıyla projede rehabilitasyon merkezinin standart ünitelerine ek olarak çeşitli sosyalleşme, oyun ve aktivite alanları belirlendi. Burada bizlere destek olacak gönüllülerimiz ve STK’lar için de merkezi kısımda bir bina yapılacak. Ayrıca orman manzaralı kafeteryası, gezinti alanı ve gezinti araçlarıyla hayvanla alakası olmayan insanların bile zevkle gelebilecekleri bir ortam hazırlanacak" dedi.

"Felçli köpekler de düşünüldü"

Projede felçli köpeklerin de düşünüldüğünü aktaran Dodurka, "En çok desteğe muhtaç olan hayvanlar bir şekilde sakatlanarak yürüme zorluğu çeken, dolayısıyla sokaklarda yaşama imkanı kalmamış olan köpek ve kedilerdir. Bunların kaderi ötenazi olmamalı. Bu hayvanların çektiği tüm ıstırapların sorumlusu onları sokağa mahkum eden insanlardır. Bu ıstırapları azaltmak da belediyeler başta olmak üzere herkesin görevidir. Bu bakış açısıyla bu hayvanların da rehabilitasyonu için özel bina ve alanlara projede yer verdik" şeklinde konuştu.

"Bütün mağdur canlıları düşünmek zorundayız"

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak, sosyal demokrat bir anlayış benimsediklerini, bu doğrultuda da bütün mağdur canlılara yardım eli uzatmaya çalıştıklarını ifade eden Prof. Dr. Tamer Dodurka, "Nasıl engellileri, kadınları, çocuk ve yaşlıları düşünmek zorundaysak, hayvanlarımızı da aynı şekilde düşünmek zorundayız. Unutmayalım evcil hayvanlar da bu kentin sakinleridir ve belediyeler bu sakinlere sahip çıkmak üzere yasalar tarafından görevlendirilmişlerdir. Köpekler en az 14 bin yıldır, kediler ise 7-8 bin yıldır insanlarla iç içe yaşayan canlılardır. Onların yeri, insanın yanıdır. Bu nedenle onları merkezimizde misafir ettiğimiz sürece insanlarla içi içe olabilme imkanı sağlayacağız. Bu merkezimiz, felçlisiyle, uyuzuyla, agresifiyle yaklaşık 500 hayvan kapasiteli olacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Albayrak da bize büyük destek olarak yolumuzu açtı. Yoksa Tekirdağ olarak böyle bir örneği tüm ülkeye, hatta dünyaya gösterme imkanı bulamayacaktık. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Türkiye’de bir yığın bakımevi yapılmış ve korkunç paralar harcanmıştır. Bunların hemen hemen hepsinin kapısında ‘rehabilitasyon merkezi’ yazar, ama maalesef neredeyse hiçbirinde gerçek anlamda rehabilitasyon hizmeti uygulanmaz. Birçoğunda hayvanları bir yere kapatma mantığı güdülmüştür. Biz ise gerçek bir rehabilitasyon merkezi yapma amacındayız. Yapacağımız tesisimizin bu yönü, bizi diğer bakımevlerinden ayırıyor, farklı kılıyor. Proje üzerine ciddi emekler verdik. Bütün ekip olarak, kusursuz olması için çaba gösterdik. Türkiye’de bakanlık dahil kusursuz, örnek bir proje bulamazsınız. Biz bu eksikliği de gidererek ülkemize faydalı olmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Mağdurun yanında durmaya çalışıyoruz"

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da şunları söyledi:

"Büyükşehir Belediyesi olarak, göreve geldiğimiz günden bu yana sosyal demokrat belediyecilik esasına göre hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu anlayışa göre de nerede bir mağdur varsa, ona el uzatmak icap eder. Biz de sürekli olarak mağdurun yanında durmaya çalışıyoruz. Mağdur Hayvanlar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi projemiz ile mağdur hayvanlarımızın koruma altına alarak her türlü ihtiyaçlarını karşılayacağız. Bunu yaparken, çocuklarımızdan da destek alacağız. Dolayısıyla bir yandan mağdur olan hayvanların tedavisini gerçekleştirirken, diğer yandan da çocuklarımıza hayvan sevgisi kazandırmış olacağız. Projemiz bu yönüyle diğer bakımevlerinden ayrılıyor. 2018 yılında Mart ayının sonuna doğru tesisimizin temelini atmayı planlıyoruz. Ben, bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, projeyi nihayete erdirmek üzere çalışmalarına aralıksız devam ederken, 2018 yılının bahar aylarında tesisin temelinin atılacağı belirtildi.