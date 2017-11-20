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20 Kasım 2017 17:17

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi iş makinalarına çirkin saldırı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Çorlu ilçesinin Türkgücü Mahallesi’de gerçekleştirilen beton yol yapım çalışmaları sırasında Büyükşehir Belediyesi İş Makinalarına kimliği tespit edilemeyen kişiler tarafından zarar verildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi iş makinalarına çirkin saldırı

20 Kasım 2017 17:17


17 Kasım Cuma gecesinden başlayarak 19 Kasım Pazar gecesine kadar 3 gece boyunca aynı bölgede gerçekleşen saldırılarda makinelerin akü ve akü kabloları çalındı, yol çalışmaları sırasında kullanılan silindirin sağ camı içki şişesi ile parçalandı, asfalt serme makinasının avadanlık takımı ve montaj yapımında kullanılan aparatlar çalındı. Olay sonrasında Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Saha Amiri Harun Yalkın tarafından Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığına ‘Devlet malına zarar vermek’ suçu ile şikayette bulunuldu. Ayrıca jandarma ekipleri tarafından olay yeri incelemesi de yapıldı.


Konu ile ilgili açıklama yapan Fen İşleri Daire Başkanlığı yetkilileri, Büyükşehir Belediyesinin kurulduğu 2014 yılından bu yana Tekirdağ’ın birçok noktasında yol çalışmaları yaptıklarını ve benzeri olaylarla daha önce karşılaşmadıklarını belirterek “Çalışmalar sırasında iş makinalarının sevkiyatını yapmak mümkün değil. Çalışmalar devam ederken makinalarımızı bariyerlerin arkasında konuşlandırıyoruz” dedi.




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