Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinde bayramlaşma etkinliği yapıldı

Özdemirler Düğün Salonu’nda yapılan bayramlaşma törenine Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Genel Sekreter Yardımcıları, Başkan Danışmanları, Daire Başkanları, Şube Müdürleri ve belediye personeli katıldı.

Düzenlenen bayramlaşma töreninde konuşma yapmak üzere kürsüye davet edilen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları ile ilgili genel bir değerlendirme yaptı. Başkan Albayrak Konuşmasında, “Geleneksel hale getirdiğimiz benden önce de olan ve bizim de devam ettirdiğimiz bayramlaşma toplanmasında hepinizi sağlıklı ve sıhhatli görmenin verdiği ayrı bir güzellikle de sizleri sevgiyle selamlıyorum. Bu birlikte kutladığımız 9. bayram. Artık Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak yapmamız gereken ağır işlerin tamamını TESKİ’de dahil olmak üzere bitirdik. Üst yapılarda sanıyorum Eylül ayına kadar tamamlanmış olacak. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi kurulmasıyla beraber 11 ilçede bu süreçteki en zor kısımları atlatmış durumdadır. Bu başarı sadece Kadir Albayrak’ın değil, bu kurum altında emek veren herkesin başarısıdır. Tekirdağ Büyükşehir olduğunda büyük bir şansı oldu. Göreve başlarken 11 belediye ve büyükşehir olmak üzere hepsi sosyal demokrat belediye olarak başladı. İnanıyorum halkımız sosyal demokrat belediyelerin görevini talep edecektir. Halkımızın iradesine her zaman saygılı olacağız. Başkalarının dediği gibi 12-0’ın intikamını alacağız demeyeceğiz. Halktan intikam alınmaz. Halka saygı duyulur. O yüzden siyasetçiler konuşacak, biz bildiğimiz yoldan ayrılmayacağız. Bir şeyden de asla sapmayacağız. Bizim başka bir lider arayışımız yok. Bizim Ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’tür. Hiç kimse ne kadar gücü olursa olsun bizdeki ebedi Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğini, yol göstericiliğini, ideallerini hiçbir zaman silemeyecektir. İsminde Atatürk ve Türk geçmeyen hiçbir değişikliği kabul etmiyoruz. Bayram tatilini iyi değerlendirin. Geleneklerinize bağlı kalın. Çocuklar ve yaşlılarla çok ilgilenin. Bu değerleri unutmayın. Üç buçuk gün iyi dinlenin. Tatil bitiminde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Her şey gönlünüzce olsun. Bayramınız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

Başkan Kadir Albayrak konuşmasının ardından, Büyükşehir Belediyesi üst yönetimi ile birlikte tüm çalışanlarla tek tek tokalaşarak bayramlaştı.