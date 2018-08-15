Tekirdağ Su Ürünleri Toptancı Hali’ne kavuşuyor

Tekirdağ’da, kentin su ürünleri ihtiyacının yasal şartlarda ve sağlıklı koşullarda depolanması ve dağıtımının yapılarak tüketicilere ulaştırılması amacıyla Süleymanpaşa ilçesi Yavuz Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde inşa edilen Su Ürünleri Toptancı Hali yakın bir zamanda hizmete sunulacak.

Modern ve tam donanımlı bir Su Ürünleri Hali

Bir bodrum kat, zemin kat ve birinci kat olmak üzere toplam üç kattan oluşan, 6 bin 488 metrekare inşaat alanına sahip Su Ürünleri Hali’nde ürün paketleme ünitesi, ambalajlı ürün deposu, idari ofisler, tartım alanı, mezat alanı, 11 adet soğuk muhafaza odası, eksi 22 derecelik soğuk muhafaza odası, buz imal odası, buz deposu, denetçi odası, hakem kurulu bürosu, güvenlik odası, çöp odası, 65 araçlık otopark, 54 kişilik restoran, açık teras, mutfak, çağ ocağı, abdesthane, mescit, depo, bay ve bayan WC’leri bulunuyor.

"Bir ilki daha gerçekleştiriyoruz"

Süleymanpaşa Su Ürünleri Hali’nde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, inşaat çalışmalarında gelinen son durum ile ilgili olarak teknik personelden bilgi aldı. Başkan Albayrak yaptığı açıklamada, "Marmara Denizi, Tekirdağ’ımıza güzellik kattığı gibi iş ve aş imkanı da sunuyor. Şehrimizde pek çok hemşehrimiz, geçimini deniz mamullerinden sağlıyor. Balıkçılık ve deniz ürünlerinin böylesine önemli olduğu ilimizde Su Ürünleri Hali’ni inşa ederek bir ilki daha gerçekleştiriyoruz. Yapmış olduğumuz bu tesis faaliyete geçtikten sonra deniz ürünleri daha sağlıklı koşullarda muhafaza edilecek ve tüketicilere ulaşacak. Güzel Tekirdağ’ımızda böyle bir yatırımı gerçekleştiriyor olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.