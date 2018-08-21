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21 Ağustos 2018 14:58

Tekirdağ Valiliğinde bayramlaşma töreni

Tekirdağ Valiliği tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Tekirdağ Valiliğinde bayramlaşma töreni

21 Ağustos 2018 14:58


Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Tuğlalı Park’ında gerçekleşen bayramlaşma törenine, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ AK Parti Milletvekilleri Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül, CHP Milletvekileri İlhami Özcan Aygun, Canan Yüceer, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Tekirdağ il Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, siyasi parti temsilcileri, STK başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Vali Ceylan öncülüğünde vekil ve başkanlar, törene katılan vatandaşların tek tek bayramlarını kutladı. Bürokrasiden iş dünyasına, siyasetten sivil toplum kuruluşlarına kadar pek çok önemli ismin katıldığı bayramlaşma etkinliğinin ardından çeşitli ikramlar yapıldı.




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