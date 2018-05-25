Tekirdağ yaza hazırlanıyor

Yaz sezonu yaklaşırken denizlerde yaşanabilecek olası can kayıplarının önüne geçmek ve muhtemel olaylara zamanında müdahale edebilmek için Tekirdağ’da ilgili kurumlar arasında toplantı düzenlendi.

Tekirdağ Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, boğulma ve kaybolma gibi olaylara zamanında müdahale etmek, sorumlu kurumlar arasında koordinasyon ve işbirliğini geliştirmek, müdahale ihtiyaçların tespiti ve alınacak tedbirlerin belirlenmesine ilişkin konular görüşüldü.