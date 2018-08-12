Diğer
Kategoriler
12 Ağustos 2018 10:00

Tekirdağ’da aç kalan köpekler, tavuk hindileri telef etti

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde aç kalan başıboş köpekler, bir çiftlikteki 40 tavuk ile 10 hindiyi telef etti.

Tekirdağ’da aç kalan köpekler, tavuk hindileri telef etti

12 Ağustos 2018 10:00

Gözyaşlarını tutamayan çiftlik sahibi, "Malım mülküm gitse bu kadar üzülmezdim" dedi.


Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle İmam Hatip Anadolu Lisesi arkasında bulunan Adnan Yuvarlak’a ait çiftliğin bahçesinde bulunan tavuk ve hindilere başıboş köpekler saldırdı. Çiftliğe gitmek üzereyken giriş kapısının altından çıkan köpeği gören çiftlik sahibi Adnan Yuvarlak, tavuk ve hindilerinin telef olduğunu görünce büyük bir şok yaşadı.



"Sadece bir tavuk sağ kalmış"


Büyük bir üzüntü içinde olduğunu ifade eden Adnan Yuvarlak, kümeste 50 hayvanının telef olduğunu, sadece bir tavuğunun sağ kurtulduğunu söyledi. Belediyenin başıboş köpeklere çözüm bulması gerektiğini kaydeden Yuvarlak, "Çiftliğime hayvanlarımı dolaşmaya gelirken kapının altından köpek çıktı. Geldim kümese baktım ne tavuğum kalmış, ne de hindim. 50 tane can gitti, yazık değil mi bu hayvancıklara" diye konuştu.



"Malım mülküm gitse bu kadar üzülmezdim"


"50 bin lira kaybetsem bu kadar acımazdım" diyen Yuvarlak, "Belediyeye sesleniyorum; bu sokak köpeklerine bir çözüm bulunsun. Üzüntüm çok büyük. Malımı mülkümü çalsalar bu hayvanlara üzüldüğüm kadar üzülmezdim. Yazık günah bu hayvancıklara, gözüm gibi baktım onlara, hepsi neşe kaynağımdı. Olmaz böyle bir şey kaymakama kadar şikayet edeceğim" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
29
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    29°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç