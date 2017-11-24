Tekirdağ’da askerler yemin etti

Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı kısa dönem erbaşların yemin töreni yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törene, Samsun Valisi Osman Kaymak, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Garnizon Komutanı Topçu Kurmay Albay Selçuk Kubilay Karslı, Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç ve Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt katıldı.

Beşiktepe Orgeneral Doğu Aktulga Kışlası’nda düzenlenen törende acemilik eğitimini tamamlayan erbaşlar, yemin ederek sancak geçiş töreni gerçekleştirdi. Törende üstün başarı gösteren askerlere başarı belgesi takdim edildi. Yemin töreninin ardından askerler aileleri ile hasret giderdi.